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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


КРУГЛЫЙ СТОЛ С ИТАЛЬЯНСКИМИ ЭКСПЕРТАМИ ДЛЯ БЕЛОРУССКИХ ЭКСПОРТЕРОВ ПРОЙДЕТ 24 ИЮЛЯ
15:34 22.07.2019

Национальный центр маркетинга совместно с юридической компанией REVERA и ОАО «Банк развития Республики Беларусь» 24 июля проведет круглый стол, посвященный выходу белорусских компаний на рынок Италии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦМиКЦ, эксперты из Беларуси и Италии соберутся вместе, чтобы разобрать все нюансы работы на итальянском рынке. Круглый стол будет полезен собственникам бизнеса, директорам компаний, руководителям отделов закупок.

Планируется рассмотреть особенности ведения бизнеса с итальянскими контрагентами, нюансы бизнес-климата в Италии и основные отличия итальянской бизнес-среды, как проверить надежность итальянских контрагентов.

Кроме того, речь пойдет об экспорте и импорте товаров, работ, услуг, основных позициях, экспортируемых в Италию и импортируемых из Италии.

Участники также обсудят инвестиционные возможности для иностранного бизнеса в Италии. Эксперты расскажут, что нужно учесть при создании компании: налоговый режим, структура управления, совместная компания и пр., что такое «золотая виза» и как воспользоваться ее преимуществами, какие возможности по инвестиционному кредитованию существуют для белорусских компаний.

Каждый блок программы будет дополнен живой дискуссией с представителями компаний, уже работающих на итальянском рынке. У участников круглого стола будет возможность пообщаться с заместителем посла Италии в Беларуси Паоло Тонини, специалистом в корпоративном, коммерческом и банковском праве R&P Legal Марией Кристиной Брейда, представителем REVERA в Италии Юлией Прокопенко, а также представителями Банка развития Беларуси и Национального центра маркетинга МИД Беларуси.
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