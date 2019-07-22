|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.07.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
КРУГЛЫЙ СТОЛ С ИТАЛЬЯНСКИМИ ЭКСПЕРТАМИ ДЛЯ БЕЛОРУССКИХ ЭКСПОРТЕРОВ ПРОЙДЕТ 24 ИЮЛЯ
15:34 22.07.2019
Национальный центр маркетинга совместно с юридической компанией REVERA и ОАО «Банк развития Республики Беларусь» 24 июля проведет круглый стол, посвященный выходу белорусских компаний на рынок Италии.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦМиКЦ, эксперты из Беларуси и Италии соберутся вместе, чтобы разобрать все нюансы работы на итальянском рынке. Круглый стол будет полезен собственникам бизнеса, директорам компаний, руководителям отделов закупок.
Планируется рассмотреть особенности ведения бизнеса с итальянскими контрагентами, нюансы бизнес-климата в Италии и основные отличия итальянской бизнес-среды, как проверить надежность итальянских контрагентов.
Кроме того, речь пойдет об экспорте и импорте товаров, работ, услуг, основных позициях, экспортируемых в Италию и импортируемых из Италии.
Участники также обсудят инвестиционные возможности для иностранного бизнеса в Италии. Эксперты расскажут, что нужно учесть при создании компании: налоговый режим, структура управления, совместная компания и пр., что такое «золотая виза» и как воспользоваться ее преимуществами, какие возможности по инвестиционному кредитованию существуют для белорусских компаний.
Каждый блок программы будет дополнен живой дискуссией с представителями компаний, уже работающих на итальянском рынке. У участников круглого стола будет возможность пообщаться с заместителем посла Италии в Беларуси Паоло Тонини, специалистом в корпоративном, коммерческом и банковском праве R&P Legal Марией Кристиной Брейда, представителем REVERA в Италии Юлией Прокопенко, а также представителями Банка развития Беларуси и Национального центра маркетинга МИД Беларуси.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.07.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 22.07.2019
Курсы в банках
на 22.07.2019
Конвертация в банках
на 22.07.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте