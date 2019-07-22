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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЛУКАШЕНКО ВЫСКАЗАЛ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ, КОТОРУЮ ЕС ОКАЗЫВАЕТ ПРОЕКТАМ В БЕЛАРУСИ
13:58 22.07.2019
Александр Лукашенко высказал благодарность за финансовую поддержку, которую ЕС оказывает проектам в Беларуси, в том числе по развитию инфраструктуры.
"Это нужно будет не только белорусам, но и европейцам", - сказал он 22 июля на встрече с главой представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин.
Лукашенко также отметил, что Беларусь готова к усилению политического диалога с Европейским союзом.
"Нет сегодня препятствий для того, чтобы усиливать диалог не только по экономическим, но и политическим вопросам. Беларусь к этому готова. Давайте будем в этом направлении двигаться, не ожидая каких бы то ни было событий: то ли парламентских, то ли президентских выборов. Думаю, наши отношения важнее всяких политических кампаний у вас или у нас", - подчеркнул он.
Андреа Викторин, в свою очередь, отметила, что за последние несколько лет Беларуси и Европейскому союзу удалось построить доверительные отношения друг с другом.
"Между нами происходит открытый диалог как по политическим темам, так и по экономическим, а также по специфическим, отдельным вопросам, таким как торговля, таможенные вопросы и так далее", - сказала она.
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