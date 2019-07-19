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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЯПОНСКИЕ БИЗНЕСМЕНЫ ОЗНАКОМИЛИСЬ С ИНВЕСТПОТЕНЦИАЛОМ АВТОМОБИЛЕСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ БЕЛАРУСИ
12:46 22.07.2019

В Деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России 18 июля прошла презентация «Машиностроительный комплекс Беларуси: возможности для японского бизнеса».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве, предложения по реализации совместных инвестиционных проектов презентовали японским партнерам представители ОАО «МАЗ», УК холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», ОАО «МТЗ», ОАО «БАТЭ», УК холдинга «Автокомпоненты».

В своем выступлении заместитель министра промышленности Беларуси Дмитрий Корчик отметил, что экономика Беларуси занимает достойную нишу по многим товарным позициям и рынкам: калийных удобрений — около трети, средне- и крупнотоннажных карьерных самосвалов — на втором месте, по маслу, сыру, сухому молоку — в мировой пятерке.

«Отличительной чертой белорусской экономики является ее открытость и многовекторность, высокая степень интеграции в систему международной торговли. В настоящее время Беларусь торгует более чем с 190 странами мира. Промышленность — одна из наиболее динамично развивающихся отраслей белорусской экономики. Существенный вклад в развитие промышленного комплекса оказывают модернизированные отрасли обрабатывающей промышленности — автомобилестроение, металлургия, нефтехимия, деревообработка, легкая промышленность. Беларусь успешно осваивает сегмент производства легковых автомобилей и активно работает над освоением сегмента электротранспорта», - сказал Д.Корчик.

Участникам мероприятия была представлена подробная информация об инвестиционном климате Республики Беларусь, а также о динамике развития машиностроительного комплекса Беларуси и его ведущих предприятий. Японским партнерам были также предложены конкретные проекты для организации взаимовыгодного сотрудничества.

Презентацию посетили представители более 20 японских компаний, работающих в Российской Федерации, а также Японской Ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами РОТОБО и Японской организации внешней торговли JETRO.

В ходе встречи состоялся заинтересованный обмен мнениями белорусской и японской сторон по перспективам взаимовыгодного сотрудничества. Возможности реализации двусторонних проектов с белорусскими предприятиями вызвали большой интерес представителей японского бизнеса.
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