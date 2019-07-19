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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В МИНСКЕ 24 ИЮЛЯ ПРОЙДЕТ БЕЛОРУССКО-ИРАНСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ
11:35 22.07.2019
Белорусско-иранский бизнес-форум и В2В переговоры с представителями бизнес кругов Ирана пройдет 24 июля в Белорусской торгово-промышленной палате.
Как сообщает сайт СЭЗ «Минск», в ходе бизнес-форума планируется обсудить вопросы белорусско-иранского делового сотрудничества по таким направлениям, как банковская деятельность, производство медицинской и фармацевтической продукции, газового оборудования, производство строительной техники и строительных материалов, изготовление продуктов быстрого приготовления, текстильной продукции.
Пройти онлайн-регистрацию и ознакомиться с составом иранской делегации можно на сайте БелТПП.
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