Белорусско-иранский бизнес-форум и В2В переговоры с представителями бизнес кругов Ирана пройдет 24 июля в Белорусской торгово-промышленной палате.

Как сообщает сайт СЭЗ «Минск», в ходе бизнес-форума планируется обсудить вопросы белорусско-иранского делового сотрудничества по таким направлениям, как банковская деятельность, производство медицинской и фармацевтической продукции, газового оборудования, производство строительной техники и строительных материалов, изготовление продуктов быстрого приготовления, текстильной продукции.

Пройти онлайн-регистрацию и ознакомиться с составом иранской делегации можно на сайте БелТПП.