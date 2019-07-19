Соглашение о сотрудничестве подписали на VI Форуме регионов Минская область Беларуси и Оренбургская область России.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, стороны будут стремиться к торгово-экономическому партнерству, способствовать расширению и укреплению сотрудничества в научно-технической, социально-гуманитарной сферах, осуществлению международных и внешнеэкономических связей.

Председатель Минского облисполкома Анатолий Исаченко подчеркнул, что сотрудничество активизирует обмен опытом между нашими областями и поможет в реализации успешных проектов.

«Беларусь и ее регионы являются для Оренбургской области ключевыми стратегическими партнерами. Сегодня мы подписали соглашение с Минским облисполкомом. Оно придаст новый импульс производственному, торговому и гуманитарному взаимодействию городов и районов Минской области с муниципальными образованиями Оренбуржья — Бузулукским и Оренбургским районами, Соль-Илецким городским округом и городом Бугурусланом. Укрепляя взаимовыгодное сотрудничество с регионами Республики Беларусь, мы развиваем экономику Оренбуржья», - отметил врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер.

Оренбургская область является одним из важных партнеров Республики Беларусь в Российской Федерации. По итогам 2018 года взаимный товарооборот достиг $383 млн., что превысило уровень 2017 года на 7,2%.