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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И ВБ ПЛАНИРУЮТ В СЕНТЯБРЕ СОГЛАСОВАТЬ ДОРОЖНУЮ КАРТУ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
09:08 22.07.2019

Вопросы, касающиеся завершения работы над документом "Дорожная карта повышения эффективности национальной экономики Республики Беларусь", обсудили 19 июля первый заместитель премьер-министра Александр Турчин и представители Всемирного банка во главе с его региональным директором по Беларуси, Молдове и Украине Сату Кэхконен.

"На мой взгляд, по нашей дорожной карте повышения эффективности национальной экономики осталось не столь много разногласий. Предлагаю начинать работать по каждой странице дорожной карты, и если общие формулировки и решения понятны, чтобы все было согласовано. Есть предложение, чтобы в сентябре текущего года мы эту работу завершили", - отметил в ходе встречи Александр Турчин.

У первого вице-премьера 18 июля состоялось очередное обсуждение всех аспектов дорожной карты.

"В принципе практически по всем вопросам, мы считаем, общие решения найдены", - сказал он.

Сату Кахконен, в свою очередь. отметила, что рада возможности провести встречу и обсудить в правительстве подготовку документа. По ее оценке, осталось не так много вопросов, которые бы вызывали несогласие между сторонами, но это важные моменты, их нужно обсудить.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, по итогам переговоров стороны подтвердили, что согласовать дорожную карту планируется в сентябре, а дальнейшая подготовка к подписанию будет идти до конца года.
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