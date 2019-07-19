На площадке VI Форума регионов Беларуси и России подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве между правительством Ингушетии (Россия) и правительством Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, соглашение предусматривает взаимодействие между сторонами по таким направлениям, как промышленность, энергетика, торговля, строительство, информационные технологии, спорт и туризм.

Кроме того, документ направлен на тесное взаимодействие в сфере здравоохранении, образования, научно-технической и инновационной деятельности, культуры и искусства, транспортного, городского и сельского хозяйства, а также развитие сотрудничества между муниципальными образованиями Ингушетии и административно-территориальными единицами Беларуси.

Председатель правительства Ингушетии Зялимхан Евлоев отметил, что оба региона в пределах своих полномочий будут создавать необходимые организационные, финансово-экономические и правовые условия для функционирования совместных предприятий, разработки и реализации совместных проектов и программ, представляющих взаимный интерес.