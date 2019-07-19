В рамках VI Форума регионов России и Беларуси подписан план сотрудничества между Минским горисполкомом и мэрией Новосибирска на 2019-2020 годы. С белорусской стороны документ подписал заместитель председателя Минского горисполкома Александр Крепак, с российской — первый заместитель мэра Новосибирска Геннадий Захаров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в РФ, перспективными направлениями сотрудничества обозначены транспорт, коммунальное хозяйство, выставочно-ярмарочная деятельность, культура и история.