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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МИНСКИЙ ГОРИСПОЛКОМ И МЭРИЯ НОВОСИБИРСКА ПОДПИСАЛИ ПЛАН РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА НА 2019-2020 ГОДЫ
15:35 19.07.2019
В рамках VI Форума регионов России и Беларуси подписан план сотрудничества между Минским горисполкомом и мэрией Новосибирска на 2019-2020 годы. С белорусской стороны документ подписал заместитель председателя Минского горисполкома Александр Крепак, с российской — первый заместитель мэра Новосибирска Геннадий Захаров.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в РФ, перспективными направлениями сотрудничества обозначены транспорт, коммунальное хозяйство, выставочно-ярмарочная деятельность, культура и история.
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