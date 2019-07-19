Соглашение о сотрудничестве между правительствами Саратовской области России и Беларуси подписано 18 июля в ходе VI Форума регионов Беларуси и России. Подписи под документом поставили заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко и губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в РФ, соглашение предусматривает развитие торгово-экономического, научно-технического и социально-культурного сотрудничества между Беларусью и Саратовской областью России.

Планируется расширить двусторонние экономические, гуманитарные и культурные связи, обеспечить благоприятные условия для развития отношений между саратовскими и белорусскими предприятиями.

Объем внешней торговли Беларуси с Саратовской областью по итогам 2018 года составил $115,6 млн., в том числе экспорт — $44,7 млн., импорт — $70,9 млн. На территории Саратовской области осуществляют свою деятельность 17 совместных российско-белорусских предприятий. Ранее в этом году были подписаны соглашения об организации в регионе машиностроительных производств с компаниями ОАО «Амкодор» и «МТЗ-Холдинг».