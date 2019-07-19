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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛОРУССКО-ПОЛЬСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ ПО ДЕРЕВООБРАБОТКЕ И ПРОИЗВОДСТВУ МЕБЕЛИ ПРОЙДЕТ В СЕНТЯБРЕ В ПОЗНАНИ
13:45 19.07.2019
Администрация СЭЗ «Гродноинвест» организует визит в Познань (Польша) с 9 по 11 сентября в рамках специализированного Белорусско-польского бизнес-форума и Международной выставки машин и оборудования деревообрабатывающей и мебельной отраслей DREMA.
Как сообщает сайт СЭЗ, предусматриваются выступления в рамках Белорусско-польского бизнес-форума, посвященного теме деревообработки и производства мебели; участие в контактно-кооперационной бирже с ведущими профильными польскими компаниями.
Кроме того, запланированы выступление в ходе панельной дискуссии Конгресса деревообрабатывающей промышленности KOOPDREW, в котором примут участие представители Польши, Австрии, Канады, Финляндии, Чехии и др., посещение официальной церемонии открытия выставки DREMA и участие в коллективной экспозиции предприятий Беларуси на отдельном стенде в рамках выставки DREMA.
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