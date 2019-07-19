Администрация СЭЗ «Гродноинвест» организует визит в Познань (Польша) с 9 по 11 сентября в рамках специализированного Белорусско-польского бизнес-форума и Международной выставки машин и оборудования деревообрабатывающей и мебельной отраслей DREMA.

Как сообщает сайт СЭЗ, предусматриваются выступления в рамках Белорусско-польского бизнес-форума, посвященного теме деревообработки и производства мебели; участие в контактно-кооперационной бирже с ведущими профильными польскими компаниями.

Кроме того, запланированы выступление в ходе панельной дискуссии Конгресса деревообрабатывающей промышленности KOOPDREW, в котором примут участие представители Польши, Австрии, Канады, Финляндии, Чехии и др., посещение официальной церемонии открытия выставки DREMA и участие в коллективной экспозиции предприятий Беларуси на отдельном стенде в рамках выставки DREMA.