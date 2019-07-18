Сельхозтехнику Беларуси представили на межрегиональной выставке-демонстрации «День поля-2019», которая прошла 17-18 июля в Чувашии (Россия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, белорусскую сельхозтехнику и оборудование продемонстрировали ЗАО «Агро-Инвест» (дилер ОАО «Гомсельмаш», ООО «ТПК МТЗ-Татарстан»), ООО «Автотраксервис» (дилер ОАО «Амкодор»), ООО «Чувашагрокомплект» (дилер ОАО «Лидагропроммаш», ОАО «ГЗЛиН», ООО «Запагромаш»), ООО «Агромашснаб» (дилер ООО «ТПК МТЗ-Татарстан», ООО «Запагромаш»).

Руководитель компании ООО «Агроинвест» Андрей Ляпкин представил руководству Чувашии новинки техники производства ОАО «МТЗ», ОАО «Гомсельмаш» и зерносушильный комплекс ОАО «Амкодор».

На выставке демонстрировалось более 100 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования белорусского и российского производства, а также делянки с посевами зерновых и технических культур.

В рамках «Дня поля — 2019» поставщиками сельскохозяйственной техники и оборудования были организованны 6 мастер-классов по настройке опрыскивающей техники, технологии приготовления качественных кормов, настройке фотосепаратора, подготовке зерноуборочного комбайна к уборке зерновых культур, настройке и регулировке оборотных плугов, настройке и эффективному использованию разбрасывателей минеральных удобрений.

Кроме того, состоялись демонстрационные показы почвообрабатывающей и кормозаготовительной техники.