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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ БЕЛАРУСИ ПРЕДСТАВИЛИ В ЧУВАШИИ НА ВЫСТАВКЕ-ДЕМОНСТРАЦИИ «ДЕНЬ ПОЛЯ-2019»
12:37 19.07.2019
Сельхозтехнику Беларуси представили на межрегиональной выставке-демонстрации «День поля-2019», которая прошла 17-18 июля в Чувашии (Россия).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, белорусскую сельхозтехнику и оборудование продемонстрировали ЗАО «Агро-Инвест» (дилер ОАО «Гомсельмаш», ООО «ТПК МТЗ-Татарстан»), ООО «Автотраксервис» (дилер ОАО «Амкодор»), ООО «Чувашагрокомплект» (дилер ОАО «Лидагропроммаш», ОАО «ГЗЛиН», ООО «Запагромаш»), ООО «Агромашснаб» (дилер ООО «ТПК МТЗ-Татарстан», ООО «Запагромаш»).
Руководитель компании ООО «Агроинвест» Андрей Ляпкин представил руководству Чувашии новинки техники производства ОАО «МТЗ», ОАО «Гомсельмаш» и зерносушильный комплекс ОАО «Амкодор».
На выставке демонстрировалось более 100 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования белорусского и российского производства, а также делянки с посевами зерновых и технических культур.
В рамках «Дня поля — 2019» поставщиками сельскохозяйственной техники и оборудования были организованны 6 мастер-классов по настройке опрыскивающей техники, технологии приготовления качественных кормов, настройке фотосепаратора, подготовке зерноуборочного комбайна к уборке зерновых культур, настройке и регулировке оборотных плугов, настройке и эффективному использованию разбрасывателей минеральных удобрений.
Кроме того, состоялись демонстрационные показы почвообрабатывающей и кормозаготовительной техники.
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