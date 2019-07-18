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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ВОЗМОЖНОСТИ БУТБ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В РАМКАХ VI ФОРУМА РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ И РОССИИ
11:23 19.07.2019
Заместитель председателя правления ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) Ирина Наркевич в составе официальной делегации Беларуси приняла участие в мероприятиях деловой программы VI Форума Регионов Беларуси и России, которые прошли 16-18 июля в Санкт-Петербурге.
Как сообщает сайт БУТБ, проведены переговоры о сотрудничестве с участниками пленарного заседания форума, среди которых были члены правительства, представители наднациональных органов Союзного государства Беларуси и России, руководители крупных промышленных предприятий, кредитно-финансовых организаций и бизнес-союзов.
Ирина Наркевич также поделилась положительным опытом применения электронных биржевых площадок для наращивания взаимного товарооборота между белорусскими и регионами в рамках секции «Развитие сотрудничества регионов, районов и городов Беларуси и России как инструмента укрепления Союзного государства» и проинформировала о возможностях БУТБ в сфере биржевой торговли и электронной коммерции в B2B-секторе.
Кроме того, состоялся ряд встреч с участниками расширенного заседания национальных деловых советов Беларуси и России, в ходе которых обсуждены перспективы более активного использования биржевого механизма субъектами хозяйствования двух стран, а также пути повышения привлекательности цифровых инструментов и сервисов БУТБ для белорусского и российского бизнеса.
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