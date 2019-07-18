Субрегиональное совещание по валидации Европейских счетов здравоохранения проходит 18-19 июля в Минске

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства здравоохранения, специалисты обсуждают совершенствование методологии ССЗ 2011, результаты работы и возможности взаимного обучения.

Заместитель министра здравоохранения Вячеслав Шило отметил, что «обмен опытом по Системе счетов здравоохранения по вопросам потоков средств позволяет отслеживать тенденции в расходах отрасли, принимать объективные управленческие решения, направленные на повышение качества оказания медицинской помощи населению республики».

Замминистра рассказал, что Беларусь начала собирать данные о расходах на здравоохранение с 2000-х годов и была одним из пионеров по внедрению Национальных счетов здравоохранения в Восточной Европе и постсоветских странах. В 2010-2012 годах Беларусь в соответствии с двухгодичным планом сотрудничества между Европейским региональным бюро ВОЗ с участием международных консультантов и координаторов ВОЗ, специалистов министерств и ведомств республики, участвующих в финансировании здравоохранения и сборе статистической информации, разработала форму государственной статистической отчетности 1-НСЗ и указания по ее заполнению.

В. Шило отметил, что «в 2013-2014 годах Беларусь перешла от Национальной системы счетов здравоохранения к пересмотренной методологии ССЗ 2011. Система счетов здравоохранения представляет собой наиболее полный охват сбора, распределения и потребления финансовых ресурсов».

На мероприятии также рассматриваются и обсуждаются такие темы, как «Поток средств между доходами, закупщиками и поставщиками»; «Результаты сбора данных по расходам здравоохранение в разрезе доходов и схем финансирования здравоохранения (FS, HF)»; «Результаты сбора данных по расходам здравоохранения в разрезе поставщиков (HP) и функций (HC) (включая методы оценки, если таковые были использованы)»; «Результаты сбора данных по расходам здравоохранения в разрезе заболеваний (DIS)».

Кроме того, одной из важнейших тем, которую планируют поднять на субрегиональном совещании, является улучшение методологии ССЗ 2011 по распределению расходов здравоохранения на уровне ПМСП разрезе заболеваний.

Совещание проходит с участием международных экспертов ВОЗ, а также странами Азии и Европы: Армения, Босния и Герцеговина, Беларусь, Грузия, Кыргызстан, Казахстан, Северная Македония, Молдова, Черногория, Таджикистан, Узбекистан.