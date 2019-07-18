ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.07.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


СОВЕЩАНИЕ ПО ВАЛИДАЦИИ ЕВРОПЕЙСКИХ СЧЕТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРОХОДИТ В МИНСКЕ
10:20 19.07.2019

Субрегиональное совещание по валидации Европейских счетов здравоохранения проходит 18-19 июля в Минске

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства здравоохранения, специалисты обсуждают совершенствование методологии ССЗ 2011, результаты работы и возможности взаимного обучения.

Заместитель министра здравоохранения Вячеслав Шило отметил, что «обмен опытом по Системе счетов здравоохранения по вопросам потоков средств позволяет отслеживать тенденции в расходах отрасли, принимать объективные управленческие решения, направленные на повышение качества оказания медицинской помощи населению республики».

Замминистра рассказал, что Беларусь начала собирать данные о расходах на здравоохранение с 2000-х годов и была одним из пионеров по внедрению Национальных счетов здравоохранения в Восточной Европе и постсоветских странах. В 2010-2012 годах Беларусь в соответствии с двухгодичным планом сотрудничества между Европейским региональным бюро ВОЗ с участием международных консультантов и координаторов ВОЗ, специалистов министерств и ведомств республики, участвующих в финансировании здравоохранения и сборе статистической информации, разработала форму государственной статистической отчетности 1-НСЗ и указания по ее заполнению.

В. Шило отметил, что «в 2013-2014 годах Беларусь перешла от Национальной системы счетов здравоохранения к пересмотренной методологии ССЗ 2011. Система счетов здравоохранения представляет собой наиболее полный охват сбора, распределения и потребления финансовых ресурсов».

На мероприятии также рассматриваются и обсуждаются такие темы, как «Поток средств между доходами, закупщиками и поставщиками»; «Результаты сбора данных по расходам здравоохранение в разрезе доходов и схем финансирования здравоохранения (FS, HF)»; «Результаты сбора данных по расходам здравоохранения в разрезе поставщиков (HP) и функций (HC) (включая методы оценки, если таковые были использованы)»; «Результаты сбора данных по расходам здравоохранения в разрезе заболеваний (DIS)».

Кроме того, одной из важнейших тем, которую планируют поднять на субрегиональном совещании, является улучшение методологии ССЗ 2011 по распределению расходов здравоохранения на уровне ПМСП разрезе заболеваний.

Совещание проходит с участием международных экспертов ВОЗ, а также странами Азии и Европы: Армения, Босния и Герцеговина, Беларусь, Грузия, Кыргызстан, Казахстан, Северная Македония, Молдова, Черногория, Таджикистан, Узбекистан.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.07.2019
валюта курс
EUR 2.2811
USD 2.0301
RUB 3.2314
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.07.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2811 +0.0024
USD 2.0301 -0.004
RUB 3.2314 +0.0003
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.07.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2790 2.2840
USD 2.0260 2.0290
RUB 3.2200 3.2290
подробнее

Конвертация в банках
на 19.07.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1240 1.1270
EUR/RUB 70.6000 71.0000
USD/RUB 62.7000 63.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте