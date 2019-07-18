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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОРГАНИЗАЦИИ КОНЦЕРНА «БЕЛНЕФТЕХИМ» ПОДПИСАЛИ РЯД КОНТРАКТОВ И СОГЛАШЕНИЙ В РАМКАХ VI ФОРУМА РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ И РОССИИ
09:42 19.07.2019
ОАО «Могилевхимволокно», ОАО «Полоцк-Стекловолокно» и отраслевой субъект товаропроводящей сети концерна «Белнефтехим» в Российской Федерации — ООО «Белнефтехим-РОС» (Москва) приняли участие в VI Форуме регионов Беларуси и России, который проходит в Санкт-Петербурге.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, в рамках мероприятия были подписаны контракты на поставку продукции на общую сумму более 10 млрд российских рублей. Общая сумма подписанных соглашений в преддверие и в рамках форума оценивается в 13,5 млрд российских рублей.
Перечень продукции включает в себя синтетические волокна и нити, нетканые стеклянные полотна и стеклоткани, полиамид, полиэтилен, шины, фталевый ангидрид, алкидные смолы, противогололедные реагенты.
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