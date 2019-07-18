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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ ПРОХОЖДЕНИЯ БЕЛОРУССКО-ПОЛЬСКОЙ ГОСГРАНИЦЫ ПОДПИСАН В ГРОДНО
17:14 18.07.2019

Заключительный протокол проверки прохождения белорусско-польской государственной границы на пограничных водных участках и совместного контрольного осмотра пограничных знаков подписан 18 июля в Гродно в Новом замке.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном пограничном комитете Беларуси, совместная комиссия была образована на основании положений договора между правительством Союза Советских Социалистических Республик и правительством Польской Народной Республики о режиме советско-польской государственной границы, сотрудничестве и взаимной помощи по пограничным вопросам, подписанного в Москве 15 февраля 1961 года, и приступила к работе 12 октября 2011 года.

Начальник управления делимитации и демаркации Госпогранкомитета Владимир Коваленко рассказал, что в своем заключительном протоколе комиссия констатировала, что все задачи, связанные с проведением совместной проверки и контрольного осмотра выполнены и все работы завершены. Составленные в результате демаркационные документы являются паспортом границы. Каждая сторона признает прохождение государственной границы и пределы своих территорий.

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Беларуси Игорь Милидович отметил, что этот первый опыт в выполнении работ по проверке прохождения границы с сопредельным государством очень важен для Беларуси в качестве реализации суверенного права.

«Была проделана огромная работа. Все проблемы, которые возникали, были исключительно технического характера и быстро решались. Теперь оба наших государства будут иметь собственные документы, что очень важно для отношений между Польшей и Беларусью», - подчеркнул начальник отдела пограничного сотрудничества пограничного управления Главной комендатуры пограничной стражи Польши Дариуш Гурецки.

На сегодня протяженность совместного участка госграницы составляет около 428 км, в том числе сухопутный участок – 186 км, водный – 242 км. Демаркация государственной границы с Польшей была проведена в 1946-1947 годах. После этого в 1962 году, а также в 1978-1979 годах проводились проверки прохождения советско-польской государственной границы по рекам, ручьям и каналам.
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