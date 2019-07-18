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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ РОССИИ ЗАИНТЕРЕСОВАН В ПОСТАВКАХ МАЛОГАБАРИТНОЙ ТЕХНИКИ BELARUS
15:59 18.07.2019
Делегация Приморского края России во главе с губернатором Олегом Кожемяко 17 июля посетила ОАО «МТЗ», где ознакомилась с производством и процессом сборки тракторов BELARUS.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, гости также посетили выставку выпускаемой «МТЗ-ХОЛДИНГОМ» продукции.
В ходе встречи с руководством предприятия обсуждались перспективы сотрудничества. Губернатор Приморского края, в частности, отметил, что их регион — один из первых, кто занимался продвижением энергонасыщенных белорусских тракторов на рынки России, а тракторы, приобретенные в Беларуси и адаптированные под имеющиеся реалии, прекрасно показали себя в эксплуатации. Глава дальневосточного российского региона подчеркнул, что выход на приобретение новой линейки энергонасыщенных машин взаимовыгодно и краю, и заводу. О. Кожемяко также выразил заинтересованность в поставках в регион малогабаритной техники BELARUS, экономичной и удобной для фермеров и частных подворий.
«С огромным интересом вновь посетил Минский тракторный завод. Новая техника, отвечающая современным вызовам, энергонасыщенная, средства малой механизации, мини-трактора, уверен, займут достойное место в линейке сельскохозяйственных машин Приморского края», – отметил губернатор Приморского края.
О. Кожемяко пригласил белорусских тракторостроителей со своей продукцией на различные сельскохозяйственные выставки, которые проходят в Приморье, подчеркнув, что белорусская техника всегда находит положительный отклик у жителей Дальнего Востока, ее ценят за качество, наличие сервисного обслуживания, льготных механизмов поставки.
О. Кожемяко также отметил, что в настоящее время белорусские товары представлены в Приморском крае, но их недостаточно, поэтому есть потенциал для увеличения товарооборота между регионами через открытие в Приморье белорусских торговых домов. Пока же в крае действует дилерская сеть белорусских предприятий по реализации продукции машиностроения через российские компании, зарегистрированные в Москве, Владивостоке и Барнауле. Состоявшаяся в ОАО «МТЗ» встреча продемонстрировала намерение обеих сторон расширять рамки взаимовыгодного сотрудничества.
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