Вопросы сотрудничества с Европейским союзом в сфере охраны окружающей среды, а также возможность скорейшего снятия запрета продажи Беларуси личинки стекловидного угря государствами – членами ЕС обсудил сегодня министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрей Худык на протокольной встрече с главой представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минприроды, в ходе переговоров А. Худык обозначил приоритеты Беларуси для дальнейшего развития сотрудничества с представительством ЕС в Беларуси: совершенствование национальной системы мониторинга окружающей среды, управление отходами, борьба с изменением климата, биоразнообразие, в том числе сохранение популяции угря европейского, возобновляемая энергетика и низкоуглеродная экономика, развитие электротранспорта в стране.

А. Викторин выразила готовность развивать и дальше сотрудничество с Минприроды на основе синергии национальных приоритетов государства и Европейского союза.

В настоящее время ведется работа по разработке двух проектов: «Европейский союз для окружающей среды», который направлен на оказание помощи шести странам Восточного партнерства (Армения, Азербайджан, Республика Беларусь, Грузия, Республика Молдова и Украина) в сохранении и более рациональном использовании природного капитала, повышении экологического благосостояния людей, стимулировании экономического роста и создании механизмов для более эффективного управления экологическими рисками и воздействиями, оказываемыми на окружающую среду, и «Европейский союз для климата», который ставит целью оказание содействия разработке и реализации мер политики в области изменения климата в странах Восточного партнерства и будет способствовать их переходу к модели развития с низкими выбросами и без ущерба для климата, а также выполнению ими своих обязательств в рамках Парижского соглашения по климату.

А. Худык выразил уверенность в дальнейшем позитивном развитии отношений между Беларусью и Европейским союзом в природоохранной сфере.

Встреча была приурочена к окончанию дипломатической миссии главы представительства ЕС в Беларуси, подведению итогов и обсуждению перспектив совместной работы. За время своего присутствия в республике представительство Европейского союза в Беларуси оказало финансовую поддержку целому ряду успешно реализуемых проектов международной технической помощи, направленных на решение задач, стоящих перед Минприроды и государством в целом.

На данный момент совместно с Европейским союзом реализуется три совместных проекта на общую сумму 8940253 евро, а именно: «Вовлечение общественности в экологический мониторинг и улучшение управления охраной окружающей среды на местном уровне» (сроки реализации проекта: 30.03.2018 – 30.03.2022), который ставит целью привлечение организаций гражданского общества к участию в разработке и проведению экологических тренингов в «зеленых школах» по всей стране, развитие сотрудничества «зеленых школ» для сбора данных с местными организациями, ответственными за экологический мониторинг, проведение конкурса экологических инициатив; «Водная Инициатива Европейского Союза плюс для стран Восточного Партнерства (ВИЭС + 4 ВП)» – компоненты 2 и 3, направленный на разработку плана управления речным бассейном реки Припять в соответствии с критериями Водной рамочной директивы ЕС и требованиями статьи 15 Водного кодекса Республики Беларусь, развитие лабораторий, участвующих в проведении мониторинга поверхностных и подземных вод (поставка лабораторного оборудования); «Поддержка эффективного мониторинга выбросов в атмосферный воздух и радиационного мониторинга, совершенствование управления окружающей средой в Беларуси», реализуемый для разработки законодательства по управлению качеством воздуха и мониторингу, учитывающее обязательства Республики Беларусь по Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, а также законодательство ЕС, в частности, Директиву ЕС о качестве атмосферного воздуха и Директиву ЕС по предельным значениям выбросов.