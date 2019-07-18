Минский тракторный завод планирует до конца года поставить в Армению не менее 115 тракторов. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя генерального директора по маркетингу ОАО «МТЗ» Александр Казакевич.

Как передает «Беларус-МТЗ Обозрение», вопросы сотрудничества обсуждались во время посещения МТЗ министром территориального управления и инфраструктур Армении Суреном Папикяном.

По его словам белорусские тракторы пользуются большим спросом в Армении, как в сельском хозяйстве, так и в дорожном строительстве. Армянская сторона заинтересована в импорте современных моделей техники.

А. Казакевич сообщил, что с 1992 года в Армению экспортировано около 1 тыс. тракторов, из которых 104 в 2018 году, 95 — в I полугодии текущего года.

«Рассчитываем расширить взаимодействие с Арменией», - сказал А. Казакевич.