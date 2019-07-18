Актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и перспективные направления сотрудничества обсуждены на встрече посла Беларуси в России Владимира Семашко с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.

«Новосибирская область является одним из важнейших партнеров Беларуси среди российских регионов, однако имеющийся объем товарооборота не в полной мере соответствует потенциалу сторон и необходимо предпринять дополнительные совместные меры по наращиванию взаимодействия по всему спектру отношений. Основные направления — сотрудничество в области промышленности и науки, агропромышленной сфере, в области строительства, развития кооперационных связей, поставок различных видов техники», — отметил В. Семашко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, белорусские предприятия готовы к созданию совместных сборочных производств с опробованными производственными технологиями и выпуску совместной продукции, востребованной не только на рынках двух государств, но и на рынках третьих стран. Белорусская сторона заинтересована также в поставках в Новосибирский регион современных автобусов, в том числе работающих на газомоторном топливе, электротранспорта (троллейбусов, трамваев, электробусов), включая поставки скоростных пригородных электропоездов и составов для метрополитена производства ЗАО «Штадлер Минск».

В. Семашко предложил расширить взаимодействие в агропромышленном комплексе — в сферах племенного животноводства, селекции картофеля, льна и зерновых культур; в строительстве «под ключ» овощехранилищ, животноводческих и птицеводческих комплексов, обустройству агрогородков. Обратил внимание на перспективы совместного выпуска сельскохозяйственной техники, оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции; увеличения поставок качественных продуктов питания, в первую очередь, мясной и молочной продукции, сыров, колбасных изделий, овощных и мясных консервов, детского питания; возможности белорусских строителей по проектированию и возведению жилья, инфраструктурных, социальных, спортивных объектов, дорог в Новосибирской области.

На встрече обсуждались и совместные проекты в сфере биотехнологий.

А. Травников напомнил, что в начале 2019 года делегация региона посетила Беларусь. Во время визита было подписано соглашение об установлении побратимских связей между Горецким районным исполнительным комитетом и администрацией новосибирского наукограда Кольцово. Ученые биотехнопарка «Кольцово» и технопарка «Горки» Белорусской государственной сельскохозяйственной академии начали проработку совместных проектов по развитию биотехнологий.

Губернатор отметил также, что при развитии сотрудничества с Беларусью основной акцент делается на укреплении кооперационных связей. Он привел в пример тесные контакты, которые сложились между предприятиями региона и белорусскими производителями, в том числе МАЗом, БелАЗом и «Белкоммунмашем». Планируется активизировать и работу в рамках заключенных ранее соглашений между Новосибирской областью и Могилевской, Гродненской, Брестской областями. Особое внимание будет уделено сотрудничеству и в научной сфере. Правительство области планирует привлечь белорусские организации к участию в реализации проектов, связанных с созданием инфраструктуры Новосибирского Академгородка 2.0.

В завершение встречи был подписан План мероприятий до 2021 года по реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между правительством Беларуси и правительством Новосибирской области. В нем около 40 мероприятий различной направленности, предусматривающих сотрудничество в различных отраслях: в промышленном производстве и торговле, организации продовольственных ярмарок, в аграрной промышленности и транспортной отрасли, в науке, образовании, культуре, в сфере молодежной политики и др.