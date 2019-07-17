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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
РУКОВОДИТЕЛИ ТРАНСПОРТНЫХ ВЕДОМСТВ БЕЛАРУСИ И РОССИИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
12:10 18.07.2019
В рамках VI Форума регионов Беларуси и России 17 июля в Санкт-Петербурге состоялась встреча министра транспорта и коммуникаций Беларуси Алексея Авраменко и статс-секретаря – заместителя министра транспорта России Дмитрия Зверева.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси, на встрече рассмотрены вопросы текущего состояния двустороннего сотрудничества в области транспорта.
Кроме того, обсуждены аспекты, связанные с активизацией взаимодействия стран в транспортной отрасли, и выработаны согласованные позиции по возможным вариантам реализации совместных проектов на условиях, отвечающих интересам обеих сторон.
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