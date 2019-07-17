МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

РУКОВОДИТЕЛИ ТРАНСПОРТНЫХ ВЕДОМСТВ БЕЛАРУСИ И РОССИИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

12:10 18.07.2019 В рамках VI Форума регионов Беларуси и России 17 июля в Санкт-Петербурге состоялась встреча министра транспорта и коммуникаций Беларуси Алексея Авраменко и статс-секретаря – заместителя министра транспорта России Дмитрия Зверева. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси, на встрече рассмотрены вопросы текущего состояния двустороннего сотрудничества в области транспорта. Кроме того, обсуждены аспекты, связанные с активизацией взаимодействия стран в транспортной отрасли, и выработаны согласованные позиции по возможным вариантам реализации совместных проектов на условиях, отвечающих интересам обеих сторон.