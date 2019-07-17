В рамках работы VI Форума регионов Беларуси и России в Санкт-Петербурге состоялось расширенное заседание национальных деловых советов, организованное Белорусской торгово-промышленной палатой и торгово-промышленной палатой Росси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелТПП, в ходе заседания обсуждены актуальные вопросы делового сотрудничества Беларуси и России, в частности – вопросы обеспечения равноправного доступа российских и белорусских торгово-промышленных структур на рынки двух стран, участия в госзакупках и тендерах, механизмы таможенного, технического и нормативно-правового регулирования, влияющие на расширение деловых и кооперационных связей между предприятиями и организациями двух стран, а также финансовые вопросы при осуществлении взаимной торговли и экспорте в третьи страны.

Подписан ряд двусторонних документов на поставку продукции на общую сумму порядка 120 млн долларов, а также трехстороннее соглашение, которым определены принципы организации сотрудничества и финансирования проектов по поставкам совместной российско-белорусской продукции в рамках экспортных контрактов на общую сумму 50 млн долларов, между государственной корпорацией развития «ВЭБ РФ», ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» и ОАО «Банк БелВЭБ». Витебским отделением БелТПП подписаны соглашения о сотрудничестве с Санкт-Петербургской торгово-промышленной палатой и Курской ТПП.