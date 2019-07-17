Посол Беларуси в Арабской Республике Египет Сергей Рачков обсудил с министром транспорта Египта Камелем аль-Вазиром вопросы сотрудничества.

К.аль-Вазир отметил высокий уровень белорусской техники и приветствовал дальнейшую совместную работу в сфере пассажирского транспорта, пригласив белорусскую сторону к участию в проектах по модернизации систем метро, трамвайных линий и железных дорог в Египте.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД на состоявшейся 16 июля встрече обсуждены перспективы сотрудничества в области экологически чистых видов транспорта. Египетская сторона выразила заинтересованность в использовании трамваев и электробусов ОАО «Белкоммунмаш» при создании систем общественного транспорта в новых городских сообществах Египта.

Достигнута договоренность о проведении экспертных консультаций с руководством холдинговой компании по строительству дорог и мостов Министерства транспорта Египта в целях проработки возможностей закупки белорусской грузовой и дорожно-строительной техники.