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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МИНИСТР ТРАНСПОРТА ЕГИПТА ОТМЕТИЛ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ БЕЛОРУССКОЙ ТЕХНИКИ
09:15 18.07.2019
Посол Беларуси в Арабской Республике Египет Сергей Рачков обсудил с министром транспорта Египта Камелем аль-Вазиром вопросы сотрудничества.
К.аль-Вазир отметил высокий уровень белорусской техники и приветствовал дальнейшую совместную работу в сфере пассажирского транспорта, пригласив белорусскую сторону к участию в проектах по модернизации систем метро, трамвайных линий и железных дорог в Египте.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД на состоявшейся 16 июля встрече обсуждены перспективы сотрудничества в области экологически чистых видов транспорта. Египетская сторона выразила заинтересованность в использовании трамваев и электробусов ОАО «Белкоммунмаш» при создании систем общественного транспорта в новых городских сообществах Египта.
Достигнута договоренность о проведении экспертных консультаций с руководством холдинговой компании по строительству дорог и мостов Министерства транспорта Египта в целях проработки возможностей закупки белорусской грузовой и дорожно-строительной техники.
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