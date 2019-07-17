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БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКОЕ СБОРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЛИФТОВ ОТКРЫЛОСЬ ПОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГОМ
17:29 17.07.2019

В рамках VI Форума регионов России и Беларуси под Санкт-Петербургом открылось предприятие «МЛМ Невский лифт» - белорусско-российское сборочное производство.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Могилевлифтмаш», производство создано по программе сотрудничества между правительствами Беларуси и Санкт-Петербурга. Более половины акций нового предприятия (50,75%) принадлежит ОАО «Могилевлифтмаш».

При этом уровень локализации составляет 30%, а мощность сборочного производства – тысячу лифтов в год. В перспективе эту цифру планируется увеличить в два раза.
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