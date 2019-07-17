Председатель Правления Сбербанка России Герман Греф высоко оценил результаты работы Парка высоких технологий (ПВТ) и предложил детально изучить возможности двустороннего взаимодействия.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ПВТ, руководитель Сбербанка посетил ПВТ, где выступил с лекцией о тенденциях развития искусственного интеллекта в России и мире.

Неформальная встреча с белорусским IT-сообществом длилась больше двух часов. На ней присутствовали создатели и разработчики уникальных белорусских продуктов в сфере искусственного интеллекта, машинного обучения, дополненной и виртуальной реальности. Обсуждались вопросы цифровой доступности банковских услуг и главные тренды в мобильном мире.

Эксперты сошлись во мнении, что искусственный интеллект неизбежно заменит собой многие традиционные профессии. Вместе с тем, с развитием технологии появляются целые отрасли для новых знаний и десятки миллионов новых рабочих мест по всему миру.

Директор ПВТ Всеволод Янчевский ознакомил Германа Грефа с основными направлениями работы парка, особенностями белорусского законодательства в сфере высоких технологий и передовыми разработками резидентов ПВТ.

Руководители Сбербанка и ПВТ договорились об активном сотрудничестве в проектах инновационного образования. Всеволод Янчевский отметил, что передовой опыт Сбербанка в этой сфере заслуживает самого пристального внимания.