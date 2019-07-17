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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


СЛЕДСТВЕННЫЕ КОМИТЕТЫ БЕЛАРУСИ, АРМЕНИИ И РОССИИ ОБСУДИЛИ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ БОРЬБЫ С КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЯМИ
15:00 17.07.2019

Белорусская делегация во главе с председателем Следственного комитета Беларуси Иваном Носкевичем прибыла в Красноярск (Россия) накануне четвертого совместного заседания коллегий следственных комитетов Армении, Беларуси и России, которое состоится 18 июля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете, в рамках визита представители белорусского ведомства приняли участие в официальных мероприятиях уже 17 июля.

В библиотеке Сибирского федерального университета состоялась встреча глав следственных ведомств Армении и Беларуси со студентами, выпускниками и преподавателями.

Председатели следственных комитетов Гайк Григорян и И. Носкевич рассказали о специфике деятельности и перспективах развития возглавляемых ими ведомств, а затем ответили на вопросы студентов.

В завершение мероприятия И. Носкевич подарил библиотеке университета подшивку научно-практического журнала «Предварительное расследование».

«Вдвойне приятно, что и сегодняшняя встреча, и завтрашнее заседание коллегий пройдет в здании Сибирского федерального университета. Атмосфера этого учреждения, его энергетика, которые создают студенты и преподаватели, способствуют творчеству и воплощению в жизнь конструктивных идей», – отметил председатель Следственного комитета Беларуси.

В это же время в конференц-зале конгресс-холла университета проходило рабочее совещание на экспертном уровне, в котором приняли участие представители следственных комитетов Армении, Беларуси и России.

В ходе совещания обсуждены результаты взаимодействия трех ведомств. Особое внимание уделено сотрудничеству в международной сфере, в том числе в контексте борьбы с киберпреступлениями.
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