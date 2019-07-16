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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ПОДПИШЕТ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ЧЕТЫРЬМЯ РЕГИОНАМИ РОССИИ
11:48 17.07.2019
Правительство Беларуси подпишет соглашения о сотрудничестве с четырьмя регионами России. Об этом говорится в постановлении Совета министров №462 от 16 июля 2019 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, соглашения будут заключены с администрацией Липецкой области, с правительствами Саратовской области, Удмуртской Республики, Новгородской области.
Документы помогут развивать взаимодействие в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах.
На подписание соглашений уполномочен заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.
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