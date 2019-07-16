Правительство Беларуси подпишет соглашения о сотрудничестве с четырьмя регионами России. Об этом говорится в постановлении Совета министров №462 от 16 июля 2019 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, соглашения будут заключены с администрацией Липецкой области, с правительствами Саратовской области, Удмуртской Республики, Новгородской области.

Документы помогут развивать взаимодействие в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах.

На подписание соглашений уполномочен заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.