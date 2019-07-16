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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
АЛЕКСАНДР ТУРЧИН ПРЕДЛОЖИЛ ГУБЕРНАТОРУ ПРИМОРСКОГО КРАЯ РЯД НАПРАВЛЕНИЙ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
10:31 17.07.2019
Первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин встретился с делегацией Приморского края Российской Федерации во главе с губернатором Олегом Кожемяко.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, на состоявшейся 16 июля встрече стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также определили основные его направления.
"Очевидно, что Приморский край - это один из лидеров в России по добыче полезных ископаемых. На мой взгляд, сотрудничество с нашим БелАЗом - это одно из перспективных направлений, - отметил Александр Турчин.
Помимо БелАЗа, технику готовы поставлять МАЗ, "Амкодор" и другие предприятия. По его мнению, интересной для российского региона новинкой могут быть электробусы, которые уже хорошо себя зарекомендовали.
"Правительство Беларуси поставило для себя задачу - в краткосрочном периоде мы постараемся максимально перевести наше городское хозяйство на использование электротранспорта", - добавил он.
Александр Турчин считает, что успешным также может быть сотрудничество в агропромышленном комплексе. Беларусь заинтересована увеличить поставки продовольствия в Приморский край и при этом уйти от схем с участием посредников.
"Нам надо убирать посреднические звенья в поставках продукции в Приморский край, чтобы уровень цен даже с учетом затрат на логистику в разы не отличался от цены, по которой мы отгружаем продукцию к вам", - считает он.
Кроме того, Беларусь готова принимать участие в проектах по строительству.
"Белорусские строители неплохо себя зарекомендовали и у нас, и в Российской Федерации", - обратил внимание первый Вице-премьер.
По мнению Александра Турчина, перспективным видится сотрудничество в IT-отрасли и развитии цифровой экономики.
Первый вице-премьер предложил создать рабочую группу или комиссию для проработки конкретных совместных проектов по различным направлениям.
Товарооборот Беларуси и Приморского края России в январе-мае 2019 года составил $5,7 млн и по сравнению с аналогичным периодом 2018-го сократился на 1,7%. Экспорт сложился на уровне $4,6 млн, импорт - $1,1 млн.
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