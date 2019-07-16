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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ЛИТВА ОБСУДИЛИ СИТУАЦИЮ В СФЕРЕ ТРАНСГРАНИЧНЫХ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
09:10 17.07.2019
Временный поверенный в делах Беларуси в Литовской Республике Екатерина Ермилина и министр окружающей среды Литвы Кястутис Мажейка обсудили текущую ситуацию в сфере трансграничных водных ресурсов, включая состояние уровня воды в реке Вилия (Нярис).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, на состоявшейся 16 июля встрече была подчеркнута важность развития белорусско-литовского диалога в сфере природопользования и экологии, выработки действенных механизмов обмена информацией, в том числе о состоянии трансграничных вод.
В качестве практического шага литовской стороне предложено актуализировать работу в рамках Технического протокола Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси и Министерства окружающей среды Литвы о сотрудничестве в области мониторинга и обмена информацией о состоянии трансграничных поверхностных вод.
Сторонами достигнуто понимание важности регулярного рабочего диалога по вопросам, связанным с развитием двустороннего сотрудничества в области охраны окружающей среды и рационального природопользования.
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