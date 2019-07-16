Делегация специалистов Госкомгеодезкадастра Узбекистана и подведомственных ему организаций с 15 по 21 июля находится с визитом в Национальном кадастровом агентстве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, в первую очередь стороны обменяются опытом в сфере создания и ведения национальной инфраструктуры пространственных данных, ведения кадастрового учета и регистрации прав на недвижимое имущество.

Узбекские специалисты высказали свою заинтересованность в изучении белорусского опыта комплексного управления бизнес-процессами в сфере ведения государственных кадастров (стратегическое планирование, проекты, задачи, управление персоналом, контроль эффективности и мотивация персонала).

В частности, представителей Госкомгеодезкадастра Узбекистана интересуют процессы, направленные на совершенствование в сфере кадастровой деятельности и повлиявшие на изменение позиции Республике Беларусь рейтинга Doing Bussines в следующих вопросах:

достоверности инфраструктуры системы земельного администрирования (ответственная за государственную регистрацию недвижимого имущества организация; формат хранения данных в отношении недвижимого имущества и кадастровых данных; единство базы данных в отношении недвижимого имущества и прав на него). По данному критерию Беларуси было присвоено 8 баллов из 8 возможных;

прозрачности информации (наличие законодательно закрепленных единых тарифов и сроков на осуществление процедур; доступность информации о них; наличие механизмов обжалования действия в сфере землеустройства и государственной регистрации недвижимого имущества). По данному критерию Беларуси было присвоено 6 баллов из 6 возможных;

разрешение земельных споров (необходимость государственной регистрации сделок с недвижимым имуществом; наличие механизма покрытия убытков сторон зарегистрированной с нарушением законодательства сделки с недвижимым имуществом; порядок идентификации сторон и проверки содержания сделки с недвижимым имуществом; статистика рассмотрения земельных споров). По данному критерию Беларуси было присвоено максимально возможное количество баллов – 8 баллов.

Гости ознакомятся с методологией кадастровой оценка объектов недвижимости (земельного участка, зданий и сооружений) в Беларуси и применяемой методикой оценки объектов недвижимости (в целях налогообложения), критерии и подходы. Нормативно правовая база и финансирование данной деятельности.

Также гостей интересуют вопросы государственной научно-технической политики в области земельных отношений, геодезии, имущественных отношений (включая управление, распоряжение, приватизацию, оценку и учет имущества, находящегося в собственности Беларуси) для последующего составления планов обучения специалистов по направлениям.

Кроме того, программой визита предусмотрено ознакомление узбекских специалистов с Адресным реестром Беларуси, нормативно-правовой базой в области наименований географических объектов, с порядком присвоения номеров, с выдачей информации из реестра адресов, ознакомление с Публичной кадастровой картой Беларуси и иными ресурсами.