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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ГОСКОМГЕОДЕЗКАДАСТРУ УЗБЕКИСТАНА ИНТЕРЕСЕН БЕЛОРУССКИЙ ОПЫТ КОМПЛЕКСНОГО УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ В СФЕРЕ ВЕДЕНИЯ ГОСКАДАСТРОВ
17:11 16.07.2019
Делегация специалистов Госкомгеодезкадастра Узбекистана и подведомственных ему организаций с 15 по 21 июля находится с визитом в Национальном кадастровом агентстве.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, в первую очередь стороны обменяются опытом в сфере создания и ведения национальной инфраструктуры пространственных данных, ведения кадастрового учета и регистрации прав на недвижимое имущество.
Узбекские специалисты высказали свою заинтересованность в изучении белорусского опыта комплексного управления бизнес-процессами в сфере ведения государственных кадастров (стратегическое планирование, проекты, задачи, управление персоналом, контроль эффективности и мотивация персонала).
В частности, представителей Госкомгеодезкадастра Узбекистана интересуют процессы, направленные на совершенствование в сфере кадастровой деятельности и повлиявшие на изменение позиции Республике Беларусь рейтинга Doing Bussines в следующих вопросах:
достоверности инфраструктуры системы земельного администрирования (ответственная за государственную регистрацию недвижимого имущества организация; формат хранения данных в отношении недвижимого имущества и кадастровых данных; единство базы данных в отношении недвижимого имущества и прав на него). По данному критерию Беларуси было присвоено 8 баллов из 8 возможных;
прозрачности информации (наличие законодательно закрепленных единых тарифов и сроков на осуществление процедур; доступность информации о них; наличие механизмов обжалования действия в сфере землеустройства и государственной регистрации недвижимого имущества). По данному критерию Беларуси было присвоено 6 баллов из 6 возможных;
разрешение земельных споров (необходимость государственной регистрации сделок с недвижимым имуществом; наличие механизма покрытия убытков сторон зарегистрированной с нарушением законодательства сделки с недвижимым имуществом; порядок идентификации сторон и проверки содержания сделки с недвижимым имуществом; статистика рассмотрения земельных споров). По данному критерию Беларуси было присвоено максимально возможное количество баллов – 8 баллов.
Гости ознакомятся с методологией кадастровой оценка объектов недвижимости (земельного участка, зданий и сооружений) в Беларуси и применяемой методикой оценки объектов недвижимости (в целях налогообложения), критерии и подходы. Нормативно правовая база и финансирование данной деятельности.
Также гостей интересуют вопросы государственной научно-технической политики в области земельных отношений, геодезии, имущественных отношений (включая управление, распоряжение, приватизацию, оценку и учет имущества, находящегося в собственности Беларуси) для последующего составления планов обучения специалистов по направлениям.
Кроме того, программой визита предусмотрено ознакомление узбекских специалистов с Адресным реестром Беларуси, нормативно-правовой базой в области наименований географических объектов, с порядком присвоения номеров, с выдачей информации из реестра адресов, ознакомление с Публичной кадастровой картой Беларуси и иными ресурсами.
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