|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.07.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ВОЗМОЖНОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ АБИИ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ В ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ БЕЛАРУСИ ОБСУЖДАЛИСЬ В ЛЮКСЕМБУРГЕ
15:15 16.07.2019
Министр экономики Дмитрий Крутой, управляющий от Беларуси Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ), принял участие в выездном Ежегодном заседании Совета управляющих Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, которое состоялось 12-13 июля в Люксембурге.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве экономики, в рамках Ежегодного заседания Совета управляющих состоялись встречи белорусской стороны с руководством и менеджментом АБИИ: вице-президентом по инвестициям Джагатисом Пандианом, вице-президентом по корпоративным вопросам Дэнни Александром, старшим советником президента АБИИ Константином Лимитовским, генеральным директором по инвестиционным операциям Сьюпи Тераванинторн, а также членом Совета директоров от России Григорием Бутриным.
В ходе встреч обсуждалась возможность финансирования АБИИ инфраструктурных проектов в транспортной отрасли Беларуси.
Это дебютное участие представителей Беларуси в мероприятиях Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, членом которого Беларусь официально стала в январе 2019 года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.07.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 16.07.2019
Курсы в банках
на 16.07.2019
Конвертация в банках
на 16.07.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте