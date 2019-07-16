Министр экономики Дмитрий Крутой, управляющий от Беларуси Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ), принял участие в выездном Ежегодном заседании Совета управляющих Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, которое состоялось 12-13 июля в Люксембурге.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве экономики, в рамках Ежегодного заседания Совета управляющих состоялись встречи белорусской стороны с руководством и менеджментом АБИИ: вице-президентом по инвестициям Джагатисом Пандианом, вице-президентом по корпоративным вопросам Дэнни Александром, старшим советником президента АБИИ Константином Лимитовским, генеральным директором по инвестиционным операциям Сьюпи Тераванинторн, а также членом Совета директоров от России Григорием Бутриным.

В ходе встреч обсуждалась возможность финансирования АБИИ инфраструктурных проектов в транспортной отрасли Беларуси.

Это дебютное участие представителей Беларуси в мероприятиях Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, членом которого Беларусь официально стала в январе 2019 года.