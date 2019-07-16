|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.07.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ГОТОВА ПОСТАВЛЯТЬ В ПРИМОРЬЕ СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ, ПРОДУКЦИЮ МАШИНОСТРОЕНИЯ, ТРАНСПОРТ ДЛЯ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК
14:16 16.07.2019
Беларусь готова поставлять в Приморье сельхозтехнику, продукцию машиностроения, транспорт для пассажирских перевозок. Об этом Александр Лукашенко заявил 16 июля на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
"Мы готовы откровенно и честно участвовать в любом конкурсе для поставок этой техники. Мы готовы создавать совместные предприятия, оказать вам любую поддержку и помощь, в том числе в развитии аграрного комплекса, - подчеркнул Лукашенко. - Вы на нас можете рассчитывать. Мы будем для вас надежными друзьями, партнерами".
В свою очередь Олег Кожемяко отметил, что уже реализовано много полезных проектов.
"Мы реализовали много полезных проектов. И для дальневосточной земли, и для предприятий Беларуси. Создали хороший и мощный фундамент доверия, взаимоуважения. Это то, что сейчас послужит отправной точкой в развитии наших торговых, социально-экономических отношений между Приморьем и Беларусью", - сказал губернатор.
Губернатор подчеркнул, что Беларусь всегда приходила на помощь в трудную минуту, оказывала гуманитарную помощь, в том числе в период наводнения в Амурской области. Кроме того, есть значимые достижения в области развития всестороннего сотрудничества, реализации совместных проектов в АПК. Он выразил уверенность, что его первая поездка в Беларусь уже в качестве руководителя Приморья позволит наработать дорожную карту и планы, которые будут реализовываться в дальнейшем.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.07.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 16.07.2019
Курсы в банках
на 16.07.2019
Конвертация в банках
на 16.07.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте