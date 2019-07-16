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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ ГОТОВА ПОСТАВЛЯТЬ В ПРИМОРЬЕ СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ, ПРОДУКЦИЮ МАШИНОСТРОЕНИЯ, ТРАНСПОРТ ДЛЯ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК
14:16 16.07.2019

Беларусь готова поставлять в Приморье сельхозтехнику, продукцию машиностроения, транспорт для пассажирских перевозок. Об этом Александр Лукашенко заявил 16 июля на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

"Мы готовы откровенно и честно участвовать в любом конкурсе для поставок этой техники. Мы готовы создавать совместные предприятия, оказать вам любую поддержку и помощь, в том числе в развитии аграрного комплекса, - подчеркнул Лукашенко. - Вы на нас можете рассчитывать. Мы будем для вас надежными друзьями, партнерами".

В свою очередь Олег Кожемяко отметил, что уже реализовано много полезных проектов.

"Мы реализовали много полезных проектов. И для дальневосточной земли, и для предприятий Беларуси. Создали хороший и мощный фундамент доверия, взаимоуважения. Это то, что сейчас послужит отправной точкой в развитии наших торговых, социально-экономических отношений между Приморьем и Беларусью", - сказал губернатор.

Губернатор подчеркнул, что Беларусь всегда приходила на помощь в трудную минуту, оказывала гуманитарную помощь, в том числе в период наводнения в Амурской области. Кроме того, есть значимые достижения в области развития всестороннего сотрудничества, реализации совместных проектов в АПК. Он выразил уверенность, что его первая поездка в Беларусь уже в качестве руководителя Приморья позволит наработать дорожную карту и планы, которые будут реализовываться в дальнейшем.
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