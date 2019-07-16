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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЛУКАШЕНКО ДАЛ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ РАБОТЕ СБЕРБАНКА В БЕЛАРУСИ
13:18 16.07.2019
Александр Лукашенко положительно оценивает работу Сбербанка в Беларуси. Об этом он заявил 16 июля на встрече с президентом, председателем правления ПАО "Сбербанк" Германом Грефом.
"Благодарен вам за то, что вы продолжаете работать в Беларуси при всех проблемах в России, в Беларуси. Тем не менее вы крепко стоите на ногах. Вижу, что физических лиц стали больше кредитовать", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
Он также отметил проведение в Минске XIII летней международной Сбербанкиады, подчеркнув, что всегда поддерживает подобные массовые спортивные мероприятия.
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