Александр Лукашенко положительно оценивает работу Сбербанка в Беларуси. Об этом он заявил 16 июля на встрече с президентом, председателем правления ПАО "Сбербанк" Германом Грефом.

"Благодарен вам за то, что вы продолжаете работать в Беларуси при всех проблемах в России, в Беларуси. Тем не менее вы крепко стоите на ногах. Вижу, что физических лиц стали больше кредитовать", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он также отметил проведение в Минске XIII летней международной Сбербанкиады, подчеркнув, что всегда поддерживает подобные массовые спортивные мероприятия.