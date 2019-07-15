|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.07.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
НА ФОРУМЕ РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ И РОССИИ БУДУТ ПОДПИСАНЫ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ КОНТРАКТЫ
12:32 16.07.2019
В Санкт-Петербурге (Россия) 16-18 июля проходит VI Форум регионов Беларуси и России.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, на форуме будут подписаны соглашения о сотрудничестве между регионами двух стран, коммерческие контракты, другие документы о сотрудничестве.
На секциях будут рассматриваться вопросы формирования общего образовательного, информационного пространства, культурно-гуманитарные проекты, сотрудничество регионов и другие вопросы. На экспертной сессии обсудят стратегическое развитие Союзного государства.
Планируется, что кульминацией форума станет участие президентов Беларуси и России в пленарном заседании 18 июля. Оно будет посвящено межрегиональным связям как основе формирования единого культурного и гуманитарного пространства двух государств.
В программе также расширенное заседание национальных деловых советов, в котором примут участие представители бизнеса двух стран. Межпарламентская комиссия Совета Республики Беларуси и Совета Федерации России подведет итоги выполнения V Форума регионов, который состоялся в Могилеве, а также вместе с представителями профильных ведомств обсудит развитие транспортного потенциала и модернизацию соответствующей инфраструктуры Союзного государства.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.07.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 15.07.2019
Курсы в банках
на 16.07.2019
Конвертация в банках
на 16.07.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте