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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


НА ФОРУМЕ РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ И РОССИИ БУДУТ ПОДПИСАНЫ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ КОНТРАКТЫ
12:32 16.07.2019

В Санкт-Петербурге (Россия) 16-18 июля проходит VI Форум регионов Беларуси и России.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, на форуме будут подписаны соглашения о сотрудничестве между регионами двух стран, коммерческие контракты, другие документы о сотрудничестве.

На секциях будут рассматриваться вопросы формирования общего образовательного, информационного пространства, культурно-гуманитарные проекты, сотрудничество регионов и другие вопросы. На экспертной сессии обсудят стратегическое развитие Союзного государства.

Планируется, что кульминацией форума станет участие президентов Беларуси и России в пленарном заседании 18 июля. Оно будет посвящено межрегиональным связям как основе формирования единого культурного и гуманитарного пространства двух государств.

В программе также расширенное заседание национальных деловых советов, в котором примут участие представители бизнеса двух стран. Межпарламентская комиссия Совета Республики Беларуси и Совета Федерации России подведет итоги выполнения V Форума регионов, который состоялся в Могилеве, а также вместе с представителями профильных ведомств обсудит развитие транспортного потенциала и модернизацию соответствующей инфраструктуры Союзного государства.
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