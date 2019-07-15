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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ОТНОШЕНИЯ БЕЛАРУСИ И ШВЕЙЦАРИИ ВЫШЛИ НА КАЧЕСТВЕННО НОВЫЙ УРОВЕНЬ - ТУРЧИН
09:07 16.07.2019

Отношения Беларуси и Швейцарии вышли на качественно новый уровень. Такое мнение высказал первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин на встрече с сопредседателем парламентской группы дружбы Беларусь-Швейцария Маргарет Кинер Неллен.

"Белорусско-швейцарские отношения находятся на очень высоком уровне, и в этом большая ваша заслуга. Вы проделали большую работу, и отношения вышли на качественно новый уровень", - отметил Александр Турчин.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, первый вице-премьер выразил уверенность, что активные контакты стран продолжатся, и этому будет способствовать в том числе повышение уровня диппредставительства Швейцарии в Беларуси до посольства.

"На мой взгляд, у нас хорошие перспективы взаимного сотрудничества, и ряд двусторонних мероприятий мы планируем провести до конца текущего года", - добавил Александр Турчин.

Маргарет Кинер Неллен, в свою очередь отметила, что отношения Беларуси и Швейцарии значительно улучшились. "Впереди еще много шагов, которые мы могли бы сделать", - полагает она.
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