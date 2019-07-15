18-19 июля в Клайпеде (Литва) пройдут переговоры начальника Белорусской железной дороги Владимира Морозова с генеральным директором АО «Литовские железные дороги» Мантасом Бартушкой.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, стороны обсудят ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и подведут итоги работы за первое полугодие 2019 года по перевозкам пассажиров и грузов между Республикой Беларусь и Литовской Республикой, а также наметят меры, направленные на их дальнейшее развитие.

Программой также запланировано посещение и проведение рабочих встреч с логистическими и стивидорными компаниями порта Клайпеда.