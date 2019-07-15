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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
РУКОВОДИТЕЛИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ БЕЛАРУСИ И ЛИТВЫ ОБСУДЯТ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
17:54 15.07.2019
18-19 июля в Клайпеде (Литва) пройдут переговоры начальника Белорусской железной дороги Владимира Морозова с генеральным директором АО «Литовские железные дороги» Мантасом Бартушкой.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, стороны обсудят ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и подведут итоги работы за первое полугодие 2019 года по перевозкам пассажиров и грузов между Республикой Беларусь и Литовской Республикой, а также наметят меры, направленные на их дальнейшее развитие.
Программой также запланировано посещение и проведение рабочих встреч с логистическими и стивидорными компаниями порта Клайпеда.
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