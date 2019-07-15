В Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды 12 июля состоялось совещание по вопросам развития торгово-экономического сотрудничества с Австралией под председательством министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрея Худыка, который закреплен за Австралией в целях обеспечения наращивания объемов и диверсификации экспорта товаров и услуг.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минприроды, участники встречи обсудили текущее состояние и перспективы развития торгово-экономического сотрудничества с Австралией, реализацию плана совместных действий на 2019 год по наращиванию объемов и диверсификации экспорта товаров и услуг в Австралию.

Особое внимание было уделено обсуждению перспектив наращивания экспортных поставок на австралийский рынок, планов работы с целью выполнения определенных правительством Беларуси прогнозных показателей по экспорту.

В ходе совещания были заслушаны представители республиканских органов государственного управления, компаний и организаций, осуществляющих и планирующих осуществлять экспорт в Австралию.

А. Худык предложил участникам совещания обращаться в Минприроды за содействием для совместного решения вопросов по наращиванию объемов и диверсификации белорусского экспорта в Австралию.

В совещании приняли участие представители органов государственного управления, белорусских компаний и организаций.