Александр Лукашенко 17-18 июля совершит визит в Российскую Федерацию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, в Санкт-Петербурге Лукашенко вместе с Владимиром Путиным 18 июля примет участие в пленарном заседании VI Форума регионов Беларуси и России. Кроме того, запланировано время для двусторонних переговоров глав государств.

В центре внимания будут вопросы развития торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Россией. Стороны также обсудят взаимодействие в рамках Союзного государства.

Накануне, 17 июля, президенты проведут неформальную встречу.