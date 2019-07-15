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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БУТБ И ОАО «САВУШКИН ПРОДУКТ» ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С СОЮЗМОЛОКО
15:13 15.07.2019
Представители ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) и ООО «Савушкин продукт» встретились с генеральным директором российского Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артемом Беловым.
Как сообщает сайт БУТБ, на состоявшихся 10 июля в Москве переговорах стороны обсудили вопросы сотрудничества и перспективы дальнейшего взаимодействия, в том числе в сфере реализации белорусской молочной продукции на рынке Российской Федерации с применением электронных площадок БУТБ.
По итогам встречи достигнута договоренность об обмене актуальными данными о ценовой конъюнктуре на молочных рынках двух стран, а также результатами аналитических исследований, прогнозами и информацией об изменениях в законодательстве. Кроме того, планируется проработать вопрос объединения усилий в борьбе с фальсификатом и определить комплекс совместных мер, направленных на активизацию закупок молочной продукции российскими компаниями на биржевых торгах.
Союзмолоко создан в 2018 г. с целью создания и обеспечения экономически выгодных условий для производства и переработки молока, а также для стимулирования повышения качества и эффективности работы молочной отрасли России.
Соглашение о сотрудничестве между Союзмолоко и БУТБ подписано 24 апреля 2014 г. и, помимо обмена аналитической информацией, предусматривает взаимодействие по вовлечению в биржевую торговлю молочной продукцией российских субъектов хозяйствования, являющихся членами Союза.
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