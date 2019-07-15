Президиум НАН Беларуси посетила делегация Хэнаньской академии наук во главе с секретарем КПК Академии наук Хуаном Даогуном.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН, в ходе состоявшихся 11 июля переговоров стороны обсудили перспективные направления развития сотрудничества. Также китайская сторона сделала предложение НАН Беларуси принять участие в Хэнаньской конференции по инновациям и транснациональной передаче технологий, которая пройдет 26-27 октября 2019 года в Чжэнчжоу.

По итогам переговоров состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между НАН Беларуси и Хэнаньской академией наук, а также ряда соглашений о сотрудничестве между отдельными организациями со стороны двух академий.