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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ОЦЕНИТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ БЕЛАРУСИ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ЯБЛОК
10:04 15.07.2019
Руководство Россельхознадзора с 15 по 20 июля посетит Беларусь с целью оценки производственных мощностей на предприятиях по выращиванию яблок. Договоренность об этом достигнута 12 июля в ходе переговоров Россельхознадзора с ГУ «Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений» Беларуси по вопросу возможности снятия временных ограничений на поставки яблок из республики.
Как сообщает российское ведомство, в рамках визита также состоится ознакомление с системой фитосанитарной сертификации яблок в Беларуси.
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