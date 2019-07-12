Руководство Россельхознадзора с 15 по 20 июля посетит Беларусь с целью оценки производственных мощностей на предприятиях по выращиванию яблок. Договоренность об этом достигнута 12 июля в ходе переговоров Россельхознадзора с ГУ «Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений» Беларуси по вопросу возможности снятия временных ограничений на поставки яблок из республики.

Как сообщает российское ведомство, в рамках визита также состоится ознакомление с системой фитосанитарной сертификации яблок в Беларуси.