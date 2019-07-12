Заместитель министра иностранных дел Беларуси Евгений Шестаков принял участие в мероприятиях в рамках 16-й международной Батумской конференции «Значимое партнерство: первые 10 лет и перспективы» и первого инвестиционного форума инициативы ЕС «Восточное партнерство» на тему «10 лет после Праги», которые прошли 10-12 июля в Батуми.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в своем выступлении в ходе тематической сессии Батумской конференции «Инвестиции в будущее: расширяя права молодежи через образование и мобильность» Е.Шестаков проинформировал о достижениях Беларуси в области образования, цифровизации, трудовых отношений и международной миграции. Акцентировал меры, предпринимаемые белорусскими властями для предотвращения оттока квалифицированной молодежи за границу, создания условий для ее профессионального развития внутри страны, а также упрощения условий въезда в Беларусь иностранных граждан. Представил подходы к сотрудничеству с Евросоюзом в этих сферах. Заместитель министра подчеркнул приоритетность создания в странах Восточного партнерства достойных социально-экономических условий как предпосылки для развития человеческого потенциала.

В рамках конференции Е.Шестаков провел встречи с заместителем министра иностранных дел Грузии Лашей Дарсалия и председателем Комитета по международным связям парламента Грузии Софио Кацарава, в ходе которых обсуждены актуальные темы белорусско-грузинского политического диалога и торгово-экономического сотрудничества. Рассмотрены также вопросы взаимодействия в рамках Всемирной организации здравоохранения и других международных организаций.

На встрече с региональным директором Международной организации по миграции (МОМ) по странам ЕС, Норвегии и Швейцарии Ола Хенриксоном стороны обсудили обменялись мнениями о перспективных проектах МОМ, которые могли бы быть реализованы в Беларуси, в том числе с привлечением финансирования ЕС.