ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
15.07.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЗАММИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ БЕЛАРУСИ ЕВГЕНИЙ ШЕСТАКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В 16-Й БАТУМСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ И ПЕРВОМ ИНВЕСТИЦИОННОМ ФОРУМЕ ВП
09:10 15.07.2019

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Евгений Шестаков принял участие в мероприятиях в рамках 16-й международной Батумской конференции «Значимое партнерство: первые 10 лет и перспективы» и первого инвестиционного форума инициативы ЕС «Восточное партнерство» на тему «10 лет после Праги», которые прошли 10-12 июля в Батуми.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в своем выступлении в ходе тематической сессии Батумской конференции «Инвестиции в будущее: расширяя права молодежи через образование и мобильность» Е.Шестаков проинформировал о достижениях Беларуси в области образования, цифровизации, трудовых отношений и международной миграции. Акцентировал меры, предпринимаемые белорусскими властями для предотвращения оттока квалифицированной молодежи за границу, создания условий для ее профессионального развития внутри страны, а также упрощения условий въезда в Беларусь иностранных граждан. Представил подходы к сотрудничеству с Евросоюзом в этих сферах. Заместитель министра подчеркнул приоритетность создания в странах Восточного партнерства достойных социально-экономических условий как предпосылки для развития человеческого потенциала.

В рамках конференции Е.Шестаков провел встречи с заместителем министра иностранных дел Грузии Лашей Дарсалия и председателем Комитета по международным связям парламента Грузии Софио Кацарава, в ходе которых обсуждены актуальные темы белорусско-грузинского политического диалога и торгово-экономического сотрудничества. Рассмотрены также вопросы взаимодействия в рамках Всемирной организации здравоохранения и других международных организаций.

На встрече с региональным директором Международной организации по миграции (МОМ) по странам ЕС, Норвегии и Швейцарии Ола Хенриксоном стороны обсудили обменялись мнениями о перспективных проектах МОМ, которые могли бы быть реализованы в Беларуси, в том числе с привлечением финансирования ЕС.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.07.2019
валюта курс
EUR 2.2916
USD 2.0342
RUB 3.2269
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.07.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2916 -0.0012
USD 2.0342 +0.0002
RUB 3.2269 -0.0025
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.07.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2880 2.2930
USD 2.0320 2.0360
RUB 3.2170 3.2290
подробнее

Конвертация в банках
на 12.07.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1230 1.1280
EUR/RUB 70.8000 71.3000
USD/RUB 62.9500 63.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте