|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|12.07.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПОДПИСАН ПЛАН СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСПОГРАНКОМИТЕТА БЕЛАРУСИ И ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК СЛУЖБЫ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ УЗБЕКИСТАНА ДО 2021 ГОДА
17:50 12.07.2019
Председатель Госпогранкомитета Беларуси генерал-майор Анатолий Лаппо и заместитель председатель Службы – Командующего Пограничными войсками СГБ Республики Узбекистан генерал-майор Руслан Мирзаев подписали план сотрудничества ведомств на 2020-2021 годы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госпогранкомитете Беларуси, на состоявшейся 11 июля в Ташкенте встрече руководители пограничных ведомств обменялись мнениями об обстановке на государственной границе, имеющихся тенденциях ее развития, угрозах и проблемных вопросах, оказывающих влияние на состояние пограничной безопасности.
Кроме того, в рамках встречи состоялся обмен опытом по направлениям оперативно-служебной деятельности пограничных ведомств, представляющим взаимный интерес, в том числе, изучена организация пешеходного движения в автодорожных пунктах пропуска через государственную границу.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.07.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 12.07.2019
Курсы в банках
на 12.07.2019
Конвертация в банках
на 12.07.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте