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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПОДПИСАН ПЛАН СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСПОГРАНКОМИТЕТА БЕЛАРУСИ И ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК СЛУЖБЫ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ УЗБЕКИСТАНА ДО 2021 ГОДА
17:50 12.07.2019

Председатель Госпогранкомитета Беларуси генерал-майор Анатолий Лаппо и заместитель председатель Службы – Командующего Пограничными войсками СГБ Республики Узбекистан генерал-майор Руслан Мирзаев подписали план сотрудничества ведомств на 2020-2021 годы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госпогранкомитете Беларуси, на состоявшейся 11 июля в Ташкенте встрече руководители пограничных ведомств обменялись мнениями об обстановке на государственной границе, имеющихся тенденциях ее развития, угрозах и проблемных вопросах, оказывающих влияние на состояние пограничной безопасности.

Кроме того, в рамках встречи состоялся обмен опытом по направлениям оперативно-служебной деятельности пограничных ведомств, представляющим взаимный интерес, в том числе, изучена организация пешеходного движения в автодорожных пунктах пропуска через государственную границу.
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