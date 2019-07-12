Председатель Госпогранкомитета Беларуси генерал-майор Анатолий Лаппо и заместитель председатель Службы – Командующего Пограничными войсками СГБ Республики Узбекистан генерал-майор Руслан Мирзаев подписали план сотрудничества ведомств на 2020-2021 годы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госпогранкомитете Беларуси, на состоявшейся 11 июля в Ташкенте встрече руководители пограничных ведомств обменялись мнениями об обстановке на государственной границе, имеющихся тенденциях ее развития, угрозах и проблемных вопросах, оказывающих влияние на состояние пограничной безопасности.

Кроме того, в рамках встречи состоялся обмен опытом по направлениям оперативно-служебной деятельности пограничных ведомств, представляющим взаимный интерес, в том числе, изучена организация пешеходного движения в автодорожных пунктах пропуска через государственную границу.