МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БЕЛОРУССКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕДСТАВИЛИ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ НА ВЫСТАВКЕ «АГРОРУСЬ» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

17:02 12.07.2019 Белорусские предприятия представили свою продукцию на Международной агропромышленной выставке «Агрорусь», которая прошла 10-12 июля в Санкт-Петербурге (Россия). Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, белорусскую продукцию на форуме представили РПУП «Экспериментальный завод», ОАО «Витебскхлебпром», ОАО «Оршанский хлебозавод». На выставке представлены почти все регионы России и порядка 20 стран с лучшими продовольственными товарами и достижениями местного сельского хозяйства. «Агрорусь» является крупнейшей выставочной площадкой для демонстрации возможностей малых форм хозяйствования АПК, обмена опытом и обсуждения перспектив развития отрасли.