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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛОРУССКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕДСТАВИЛИ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ НА ВЫСТАВКЕ «АГРОРУСЬ» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
17:02 12.07.2019
Белорусские предприятия представили свою продукцию на Международной агропромышленной выставке «Агрорусь», которая прошла 10-12 июля в Санкт-Петербурге (Россия).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, белорусскую продукцию на форуме представили РПУП «Экспериментальный завод», ОАО «Витебскхлебпром», ОАО «Оршанский хлебозавод».
На выставке представлены почти все регионы России и порядка 20 стран с лучшими продовольственными товарами и достижениями местного сельского хозяйства.
«Агрорусь» является крупнейшей выставочной площадкой для демонстрации возможностей малых форм хозяйствования АПК, обмена опытом и обсуждения перспектив развития отрасли.
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