Белорусская делегация в составе заместителя директора по маркетингу и коммерческим вопросам ОАО «Осиповичский завод автомобильных агрегатов» Сергея Манько и руководителя отделения посольства Беларуси в Калининграде Сергея Молунова посетила ряд производств российско-корейского автосборочного предприятия «Автотор» в Калининграде, а также ряд компаний — поставщиков комплектующих деталей, в том числе ООО «Ёнгсан КЛД», ООО «Элиас-Рус» и др.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, на состоявшихся 10 и 11 июля встречах с вице-президентом по локализации производства холдинга «Автотор» Дмитрием Чемакиным, координатором российского подразделения корейской компании «Ёнгсан» Артемом Горюновым и ведущими менеджерами и специалистами этих и других предприятий прошло предметное обсуждение проблематики возможного участия белорусского завода в локализации производства на «Автоторе», рассмотрена номенклатура комплектующих элементов Осиповичского завода и других предприятий холдинга БЕЛАВТОМАЗ, в которых есть заинтересованность российского автопроизводителя.

Стороны договорились продолжить активное взаимодействие, чтобы в ближайшей перспективе выйти на конкретные формы производственного сотрудничества.

Российско-корейское автосборочное предприятие АВТОТОР в Калининграде основано в 1994 году. Производство автомобилей начато в мае 1997 года. На сегодняшний день АВТОТОР выпускает автомобили под марками BMW, KIA, Hyundai, Ford. 6 марта 2019 года с конвейера сошел 2-миллионный автомобиль.

ОАО «Осиповичский завод автомобильных агрегатов» является одним из крупнейших в Республике Беларусь производителей изделий к автомобильной и сельскохозяйственной технике. Предприятие входит в состав холдинга БЕЛАВТОМАЗ и специализируется на выпуске деталей, узлов и комплектующих из алюминиевого литья, стеклопластика, литьевой пластмассы, пенополиуретана, дициклопентадиеновых смол. Всего в товарной номенклатуре — 4200 наименований производимых деталей.