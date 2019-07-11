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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЧЕШСКОЙ КОМПАНИИ ОЗНАКОМИЛИСЬ С ТЕХНИКОЙ ОАО «АМКОДОР»
12:09 12.07.2019

Делегация чешской компании Stavebni Stroje Jicin s.r.o. ознакомилась с техникой ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе белорусского предприятия, гости побывали в Логойском лесхозе, где им были продемонстрированы возможности форвардера АМКОДОР 2661-01 и харвестера АМКОДОР 2551 в условиях работы на лесосеке.

На основном предприятии холдинга по выпуску техники для лесопромышленного комплекса «Амкодор-Логойск» они ознакомились с организацией серийного производства машин и применяемыми технологиями.

Позже прошли переговоры, на которых обсуждались перспективы сотрудничества по продвижению техники холдинга на рынках ЕС.
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