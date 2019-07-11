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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


АЛЕКСАНДР ТУРЧИН ПРИЗВАЛ СТРАНЫ ВТО ПОДДЕРЖАТЬ УСИЛИЯ БЕЛАРУСИ ПО СКОРЕЙШЕМУ ОФОРМЛЕНИЮ ЧЛЕНСТВА В ОРГАНИЗАЦИИ
09:09 12.07.2019

В Женеве (Швейцарская конфедерация) 11 июля состоялось 12-е официальное заседание рабочей группы Всемирной торговой организации (ВТО) по присоединению Беларуси.

Делегацию Беларуси возглавил первый заместитель премьер-министра Александр Турчин.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, Александр Турчин проинформировал участников заседания о развитии белорусской экономики, о продвижении по пути вступления в ВТО и тех результатах, которые были достигнуты со дня предыдущего заседания рабочей группы в феврале 2019 года.

Первый вице-премьер призвал страны ВТО поддержать усилия Беларуси по скорейшему оформлению членства в организации, которое могло бы состояться в ходе 12-й Министерской конференции ВТО в июне 2020 года. Александр Турчин подчеркнул, что белорусская сторона готова к поиску компромиссных развязок, которые не противоречат национальным интересам Беларуси.

В заседании приняли участие представители более 50 стран-членов ВТО. Представители США, ЕС, России, Казахстана, Армении, Кыргызстана, Украины, Индии, Китая, Аргентины, Австралии, Бразилии, Вьетнама, Канады, Турции, Швейцарии, Японии, Кореи, Коста-Рики, Кубы, Эквадора, Сальвадора, Грузии и ряда других стран в своих выступлениях поддержали предпринимаемые правительством Беларуси шаги по присоединению к ВТО и выразили готовность к активной совместной работе в 2019 году с целью скорейшего завершения переговорного процесса.

В ходе заседания также состоялось детальное обсуждение представленной редакции проекта доклада рабочей группы по разделам экономической политики Беларуси, деятельности государственных торговых предприятий, ценообразования, количественных ограничений, регулирования импорта и экспорта, применения технических барьеров в торговле, санитарных и ветеринарно-санитарных мер, а также инвестиционных мер, связанных с торговлей.

Белорусская делегация предоставила ответы на все поступившие вопросы со стороны стран-членов ВТО. После получения письменных вопросов со стороны членов ВТО белорусской стороной будет подготовлена новая редакция проекта доклада рабочей группы, которую планируется рассмотреть на очередном заседании в конце 2019 года.

8-12 июля в Женеве проходит очередной раунд двусторонних переговоров с членами ВТО по доступу на рынок товаров и услуг, а также специальное заседание по государственной поддержке сельского хозяйства в Беларуси.
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