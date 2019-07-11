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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ОСЕНЬЮ В МИНСКЕ ПРОЙДЕТ БЕЛОРУССКО-ПАКИСТАНСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ БИЗНЕС-ФОРУМ
15:43 11.07.2019

Осенью 2019 года в Минске состоится пятое заседание двусторонней Белорусско-пакистанской рабочей группы по сельскому хозяйству, в рамках которой будет организован форум для представителей бизнеса двух стран. Об этом 8 июля в рамках рабочей встречи договорились посол Беларуси в Пакистане Андрей Ермолович и федеральный министр национальной продовольственной безопасности и исследований Пакистана Сахибзада Мухаммад Мехбуб Султан.

Как сообщает сайт СЭЗ «Гродноинвест», на встрече был поднят вопрос о необходимости наращивания товаоборота между двумя странами. Объем взаимной торговли в размере 50-65 млн долл. США, который закрепился в последние годы, не раскрывает весь потенциал. Стоит задача уже в течение двух лет увеличить его до 1 млрд долл. США.

Пакистан является пятым крупнейшим рынком на Ближнем Востоке, в Африке и Южно-Азиатском регионе. Население в 208 млн человек отличается молодостью и растущим средним классом. Для продвижения своей продукции многие иностранные компании используют местных контрагентов, партнеров из региональных отделений в Дубае или Сингапуре.

Сельское хозяйство, фармацевтика, энергетика и промышленность рассматриваются в качестве наиболее перспективных сфер сотрудничества между Пакистаном и Беларусью. Привлекательными являются поставки в исламское государство сельскохозяйственной и автомобильной техники, удобрений, продуктов нефтехимической отрасли, продуктов питания.

В настоящий момент товарооборот резидентов СЭЗ «Гродноинвест» с Пакистаном составляет 435 тыс. долл. США, в структуре которого преобладает (97%) экспорт резидента СЭЗ ОАО «Лакокраска». Всего в первом квартале 2019 г. резиденты СЭЗ экспортировали продукцию в 51 страну на 229 млн долл. США. Это на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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