|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|11.07.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОСЕНЬЮ В МИНСКЕ ПРОЙДЕТ БЕЛОРУССКО-ПАКИСТАНСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ БИЗНЕС-ФОРУМ
15:43 11.07.2019
Осенью 2019 года в Минске состоится пятое заседание двусторонней Белорусско-пакистанской рабочей группы по сельскому хозяйству, в рамках которой будет организован форум для представителей бизнеса двух стран. Об этом 8 июля в рамках рабочей встречи договорились посол Беларуси в Пакистане Андрей Ермолович и федеральный министр национальной продовольственной безопасности и исследований Пакистана Сахибзада Мухаммад Мехбуб Султан.
Как сообщает сайт СЭЗ «Гродноинвест», на встрече был поднят вопрос о необходимости наращивания товаоборота между двумя странами. Объем взаимной торговли в размере 50-65 млн долл. США, который закрепился в последние годы, не раскрывает весь потенциал. Стоит задача уже в течение двух лет увеличить его до 1 млрд долл. США.
Пакистан является пятым крупнейшим рынком на Ближнем Востоке, в Африке и Южно-Азиатском регионе. Население в 208 млн человек отличается молодостью и растущим средним классом. Для продвижения своей продукции многие иностранные компании используют местных контрагентов, партнеров из региональных отделений в Дубае или Сингапуре.
Сельское хозяйство, фармацевтика, энергетика и промышленность рассматриваются в качестве наиболее перспективных сфер сотрудничества между Пакистаном и Беларусью. Привлекательными являются поставки в исламское государство сельскохозяйственной и автомобильной техники, удобрений, продуктов нефтехимической отрасли, продуктов питания.
В настоящий момент товарооборот резидентов СЭЗ «Гродноинвест» с Пакистаном составляет 435 тыс. долл. США, в структуре которого преобладает (97%) экспорт резидента СЭЗ ОАО «Лакокраска». Всего в первом квартале 2019 г. резиденты СЭЗ экспортировали продукцию в 51 страну на 229 млн долл. США. Это на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 11.07.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 11.07.2019
Курсы в банках
на 11.07.2019
Конвертация в банках
на 11.07.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте