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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И КАЗАХСТАН ОБСУДИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ СОТРУДНИЧЕСТВА ПО ВОПРОСАМ ОБРАЩЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ В РАМКАХ ЕАЭС
14:50 11.07.2019

Круглый стол по вопросам обращения медицинских изделий в рамках общего рынка Евразийского экономического союза с участием руководства и экспертов Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий Министерства здравоохранения Казахстана (НЦЭЛС) и УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» прошел в Нур-Султане (Казахстан).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства здравоохранения, в ходе встречи стороны обсудили возможность сотрудничества по вопросам обращения медицинских изделий в рамках Евразийского экономического союза, обменялись опытом в решении проблемных вопросов.

Результатом мероприятия стало подписание Меморандума о долгосрочном сотрудничестве в области экспертизы лекарственных средств, медицинских изделий и контроля их качества, фармаконадзора лексредств, мониторинга побочных действий медицинских изделий, а также обмена информацией в области обращения лексредств и медизделий.
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