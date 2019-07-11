Круглый стол по вопросам обращения медицинских изделий в рамках общего рынка Евразийского экономического союза с участием руководства и экспертов Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий Министерства здравоохранения Казахстана (НЦЭЛС) и УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» прошел в Нур-Султане (Казахстан).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства здравоохранения, в ходе встречи стороны обсудили возможность сотрудничества по вопросам обращения медицинских изделий в рамках Евразийского экономического союза, обменялись опытом в решении проблемных вопросов.

Результатом мероприятия стало подписание Меморандума о долгосрочном сотрудничестве в области экспертизы лекарственных средств, медицинских изделий и контроля их качества, фармаконадзора лексредств, мониторинга побочных действий медицинских изделий, а также обмена информацией в области обращения лексредств и медизделий.