Представители Госкомземгеодезкадастра и ГНПИ «Уздаверлойиха» Узбекистана в рамках пребывания с 9 по 15 июля в Беларуси посещают УП «Проектный институт Белгипрозем» и его дочерние предприятия в Бресте и Гродно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, поездка организована в целях дальнейшего развития сотрудничества и обмена опытом.

Белорусские специалисты ознакомят узбекских коллег с основными направлениями деятельности предприятий, поделятся опытом проведения землеустроительных работ в Беларуси, проведения кадастровой оценки сельскохозяйственных земель сельскохозяйственного назначения, применения геоинформационных технологий и данных дистанционного зондирования Земли для целей землеустройства и кадастра.