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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
УЗБЕКИСТАН ИЗУЧАЕТ БЕЛОРУССКИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ
12:17 11.07.2019
Представители Госкомземгеодезкадастра и ГНПИ «Уздаверлойиха» Узбекистана в рамках пребывания с 9 по 15 июля в Беларуси посещают УП «Проектный институт Белгипрозем» и его дочерние предприятия в Бресте и Гродно.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, поездка организована в целях дальнейшего развития сотрудничества и обмена опытом.
Белорусские специалисты ознакомят узбекских коллег с основными направлениями деятельности предприятий, поделятся опытом проведения землеустроительных работ в Беларуси, проведения кадастровой оценки сельскохозяйственных земель сельскохозяйственного назначения, применения геоинформационных технологий и данных дистанционного зондирования Земли для целей землеустройства и кадастра.
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