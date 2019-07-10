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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И МОЛДОВА ДОГОВОРИЛИСЬ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КВОТЕ РАЗРЕШЕНИЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОПЕРЕВОЗОК НА 2019 ГОД
10:13 11.07.2019
В Кишиневе 9-10 июля состоялось заседание очередной смешанной комиссии по международному автомобильному сообщению, в которой приняли участие представители Министерства экономики и инфраструктуры Молдовы и Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса Беларуси, страны обменялись информацией и статистическими данными об объемах торговли и текущем положении в области международных автомобильных перевозок грузов и пассажиров. А также сведениями по практическим вопросам, связанными с выполнением белорусско-молдавских автоперевозок.
Кроме того, стороны договорились о дополнительной квоте разрешений на 2019 г. и согласовали их на 2020 г.
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